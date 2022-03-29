Национальный мужской хор исполнит в Йыхви духовную музыку

Концертная программа рассматривает тему с двух ракурсов, глазами молодого композитора Пярта Уусберга (род. в 1986 г.) и композитора эпохи Возрождения Карло Джезуальдо (1566–1613).

- Эмоционально заряженное содержание этих текстов позволяет пережить страдания Христа на личностном уровне, - говорит главный дирижер и художественный руководитель Эстонского национального мужского хора Микк Юлеоя. - Однако в контексте продолжающейся войны страдания иногда приобретают пугающе современное звучание.