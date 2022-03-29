29 марта в Йыхвиском концертном доме Эстонский национальный мужской хор исполнит программу "Tenebrae", навеянную творчеством Пярта Уусберга и Карло Джезуальдо, источником вдохновения для которых стали респонсории страстной утрени. Ряд произведений и аранжировок можно будет услышать впервые.
Национальный мужской хор исполнит в Йыхви духовную музыку
Концертная программа рассматривает тему с двух ракурсов, глазами молодого композитора Пярта Уусберга (род. в 1986 г.) и композитора эпохи Возрождения Карло Джезуальдо (1566–1613).
- Эмоционально заряженное содержание этих текстов позволяет пережить страдания Христа на личностном уровне, - говорит главный дирижер и художественный руководитель Эстонского национального мужского хора Микк Юлеоя. - Однако в контексте продолжающейся войны страдания иногда приобретают пугающе современное звучание.
Эстонский национальный мужской хор - один из самых известных и авторитетных мужских хоров в мире. Коллектив, изначально исполнявший произведения a cappella, превратился во всемирно известный профессиональный хор, где значимую роль играет исполнение крупных форм. Национальный мужской хор плодотворно сотрудничал с Санкт-Петербургской филармонией (дирижер Юрий Темирканов), Симфоническим оркестром Берлинского радио (дирижер Марек Яновский) и японским Симфоническим оркестром NHK под управлением Пааво Ярви.