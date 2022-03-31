Эстонские учреждения образования пополнили свыше тысячи бежавших от войны в Украине детей и молодых людей, 99 из них посещают детсады и школы в Ида-Вирумаа.
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В образовательные учреждения Ида-Вирумаа пришли около ста военных беженцев
В образовательные учреждения Ида-Вирумаа пришли около ста военных беженцев
В эстонской образовательной инфосистеме по состоянию на 28 марта были зарегистрированы 1009 детей и молодых людей, прибывших из Украины в Эстонию после начала войны. Основы образования получают 159 детей, основное образование - 766, гимназическое - 40, профессиональное - 14 учащихся.