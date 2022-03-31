В образовательные учреждения Ида-Вирумаа пришли около ста военных беженцев

В эстонской образовательной инфосистеме по состоянию на 28 марта были зарегистрированы 1009 детей и молодых людей, прибывших из Украины в Эстонию после начала войны. Основы образования получают 159 детей, основное образование - 766, гимназическое - 40, профессиональное - 14 учащихся.

- Мы видим, что ежедневно в наших учреждениях образования добавляется около ста прибывших из Украины детей или молодых людей. Чтобы оказать им необходимую поддержку, правительство приняло принципиальное решение выделить содержателям учреждений образования дополнительные деньги, которые будут рассчитываться в соответствии с количеством детей, внесенных в инфосистему образования, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.