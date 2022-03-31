Чт, 31.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В образовательные учреждения Ида-Вирумаа пришли около ста военных беженцев

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В образовательные учреждения Ида-Вирумаа пришли около ста военных беженцев
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эстонские учреждения образования пополнили свыше тысячи бежавших от войны в Украине детей и молодых людей, 99 из них посещают детсады и школы в Ида-Вирумаа.

В эстонской образовательной инфосистеме по состоянию на 28 марта были зарегистрированы 1009 детей и молодых людей, прибывших из Украины в Эстонию после начала войны. Основы образования получают 159 детей, основное образование - 766, гимназическое - 40, профессиональное - 14 учащихся.

- Мы видим, что ежедневно в наших учреждениях образования добавляется около ста прибывших из Украины детей или молодых людей. Чтобы оказать им необходимую поддержку, правительство приняло принципиальное решение выделить содержателям учреждений образования дополнительные деньги, которые будут рассчитываться в соответствии с количеством детей, внесенных в инфосистему образования, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх