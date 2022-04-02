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Решается судьба бывшего здания Вирумааского колледжа

Ирина Кивисельг
, журналист
Решается судьба бывшего здания Вирумааского колледжа
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В бывшем образовательном учреждении, возможно, появится дом по уходу за престарелыми людьми, но еще не скоро.
В бывшем образовательном учреждении, возможно, появится дом по уходу за престарелыми людьми, но еще не скоро. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг Кохтла-Ярвеское горсобрание инициировало начало детальной планировки здания по Ярвекюла теэ, 35 и его окрестностей. Новый владелец здания планирует устроить здесь дом попечения для престарелых либо организовать места временного размещения - арендное жилье.

В 2020 году здание, принадлежавшее ранее Вирумааскому колледжу, но пустующее более десяти лет, АО "Riigi Kinnisvara" продало с аукциона йыхвискому ТОО "Andliti". Новый владелец в августе прошлого года отправил заявку в Кохтла-Ярвеское горуправление об инициировании детальной планировки. Горуправа провела конкурс, который выиграла тартуская фирма "AB Artes Terrae". В связи с перепрофилированием назначения использования земли, решение об инициации детальной планировки утверждается городским собранием.

- Цель обновления этого здания и задача детальной планировки - создание попечительского дома или сдаваемых в аренду площадей. В процессе исследования планировщики вместе с заказчиком должны прийти к точному решению, - комментирует вице-мэр по развитию Кохтла-Ярве Рийна Иванова. - Предстоит решить не только будущее использования здания, но и определить подъездные пути, подведение техносистем, правила озеленения и прочее.

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