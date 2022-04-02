Решается судьба бывшего здания Вирумааского колледжа

В 2020 году здание, принадлежавшее ранее Вирумааскому колледжу, но пустующее более десяти лет, АО "Riigi Kinnisvara" продало с аукциона йыхвискому ТОО "Andliti". Новый владелец в августе прошлого года отправил заявку в Кохтла-Ярвеское горуправление об инициировании детальной планировки. Горуправа провела конкурс, который выиграла тартуская фирма "AB Artes Terrae". В связи с перепрофилированием назначения использования земли, решение об инициации детальной планировки утверждается городским собранием.