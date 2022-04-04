Оппозиция подала заявление о недоверии вице-мэру Кохтла-Ярве

Член горсобрания Янек Пахка сказал, что причиной заявления о недоверии стала неспособность Рийны Ивановой эффективно организовать работу службы развития. Пахка предъявил ей претензию в связи с тем, что она ликвидировала в службе развития необходимые должности и в то же время создала новые. "Вместо того чтобы заниматься содействующими развитию города вопросами и заполнить имеющиеся должности специалистами в своей области, Рийна Иванова занимается созданием новых и совершенно непонятных рабочих мест. Мы находим, что это обусловлено личными интересами Ивановой, а не интересами города", - отметил он.