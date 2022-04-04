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Оппозиция подала заявление о недоверии вице-мэру Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
Оппозиция подала заявление о недоверии вице-мэру Кохтла-Ярве
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Рийна Иванова.
Рийна Иванова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Находящийся в Кохтла-Ярвеском горсобрании в оппозиции избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" в четверг на прошлой неделе подал заявление о выражении недоверия вице-мэру и руководителю службы развития Рийне Ивановой.

Член горсобрания Янек Пахка сказал, что причиной заявления о недоверии стала неспособность Рийны Ивановой эффективно организовать работу службы развития. Пахка предъявил ей претензию в связи с тем, что она ликвидировала в службе развития необходимые должности и в то же время создала новые. "Вместо того чтобы заниматься содействующими развитию города вопросами и заполнить имеющиеся должности специалистами в своей области, Рийна Иванова занимается созданием новых и совершенно непонятных рабочих мест. Мы находим, что это обусловлено личными интересами Ивановой, а не интересами города", - отметил он.

Рийна Иванова сказала, что ей трудно понять предъявленные ей обвинения. Она пояснила, что 8 марта предложила комиссии по хозяйству обсудить пути развития городской службы развития. "Никто не ответил. Подожду, может быть, у Пахка есть какие-то предложения".

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