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Кохтла-Ярве продолжит поддерживать квартирные товарищества

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве продолжит поддерживать квартирные товарищества
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Поддержка города стимулирует горожан облагораживать дома, в прошлом году КТ "Калеви, 16" привело в порядок часть фасада, получив максимальную сумму компенсации.
Поддержка города стимулирует горожан облагораживать дома, в прошлом году КТ "Калеви, 16" привело в порядок часть фасада, получив максимальную сумму компенсации. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В текущем году Кохтла-Ярве выделит из городского бюджета 100 тысяч евро целенаправленной поддержки квартирным товариществам на реновацию домов или благоустройство. Почти столько же власти планируют потратить на ремонт внутридворовых дорог, причем участие КТ не потребуется.

Так как в прошлом году сроки подачи ходатайств были отменены, пакет документов можно представлять в горуправление сразу после выполнения работ. Выплаты осуществляются в течение года в порядке очереди.

По словам вице-мэра по финансам Людмилы Янченко, с начала 2022 года уже поступило несколько десятков заявок.

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