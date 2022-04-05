В текущем году Кохтла-Ярве выделит из городского бюджета 100 тысяч евро целенаправленной поддержки квартирным товариществам на реновацию домов или благоустройство. Почти столько же власти планируют потратить на ремонт внутридворовых дорог, причем участие КТ не потребуется.
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Кохтла-Ярве продолжит поддерживать квартирные товарищества
Кохтла-Ярве продолжит поддерживать квартирные товарищества
Так как в прошлом году сроки подачи ходатайств были отменены, пакет документов можно представлять в горуправление сразу после выполнения работ. Выплаты осуществляются в течение года в порядке очереди.
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