Кохтла-ярвеский хоккейный клуб "Everest" в решающей полуфинальной серии открытого чемпионата Эстонии проиграл рижскому "Kurbads" и может теперь бороться только за бронзу.
Кохтла-ярвеский "Everest" выбыл в Риге из борьбы за титул чемпиона
Если неделей раньше "Everest" выиграл в Кохтла-Ярвеском ледовом холле у латвийского клуба со счетом 5:1, сведя общий счет серии к ничейному, то в прошлую субботу в Риге проходившую на равных игру повернул в свою пользу "Kurbads".
Во второй трети Мартиньш Витолиньш вывел "Kurbads" вперед, но через семь с небольшим минут играющий за "Everest" Антон Кузнецов свел счет к ничейному. В середине последней трети двухметровый 19-летний хоккейный талант Матисс Бириньш снова увеличил счет в пользу латвийского клуба, а "Everest" ответить на это уже не смог.
О равной игре свидетельствовало и то, что вратарь "Everest" Максим Клименко отразил в ходе встречи 31 бросок по воротам, а вратарь "Kurbads" Улдис Калпа - 29.
В финале рижский "Kurbads" встретится с тартуским "Välk 494", три последних года становившимся чемпионом Эстонии.
Болельщики "Everest" смогут поболеть за свою команду 17 апреля в Кохтла-Ярвеском ледовом холле, где она встретится в игре за бронзу с таллиннским "Panter".
Остальные ида-вируские хоккейные клубы в этом сезоне в число сильнейших не вошли. "Narva PSK" в основном турнире занял шестое место, а вернувшийся спустя несколько лет в главную эстонскую хоккейную лигу кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" - последнее, седьмое.