Кохтла-ярвеский "Everest" выбыл в Риге из борьбы за титул чемпиона

Если неделей раньше "Everest" выиграл в Кохтла-Ярвеском ледовом холле у латвийского клуба со счетом 5:1, сведя общий счет серии к ничейному, то в прошлую субботу в Риге проходившую на равных игру повернул в свою пользу "Kurbads".

Во второй трети Мартиньш Витолиньш вывел "Kurbads" вперед, но через семь с небольшим минут играющий за "Everest" Антон Кузнецов свел счет к ничейному. В середине последней трети двухметровый 19-летний хоккейный талант Матисс Бириньш снова увеличил счет в пользу латвийского клуба, а "Everest" ответить на это уже не смог.

О равной игре свидетельствовало и то, что вратарь "Everest" Максим Клименко отразил в ходе встречи 31 бросок по воротам, а вратарь "Kurbads" Улдис Калпа - 29.

В финале рижский "Kurbads" встретится с тартуским "Välk 494", три последних года становившимся чемпионом Эстонии.

Болельщики "Everest" смогут поболеть за свою команду 17 апреля в Кохтла-Ярвеском ледовом холле, где она встретится в игре за бронзу с таллиннским "Panter".