Горсобрание Кохтла-Ярве выбрало руководителями ревизионной комиссии депутатов с уголовным прошлым

Если горуправление было вынуждено отозвать Евгения Салтыкова с поста члена совета муниципального предприятия из-за его судебной истории, то депутатам горсобрания она не помешала избрать его заместителем председателя ревизионной комиссии.

Кохтла-Ярвеское горсобрание выбрало председателем ревизионной комиссии Янека Пахка, а заместителем председателя - Евгения Салтыкова. Оба раньше признавались судом виновными в преступлениях, причем Салтыков - всего несколько лет назад, и его наказание еще не погашено.