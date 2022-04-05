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Горсобрание Кохтла-Ярве выбрало руководителями ревизионной комиссии депутатов с уголовным прошлым

Эрик Гамзеев
, журналист
Горсобрание Кохтла-Ярве выбрало руководителями ревизионной комиссии депутатов с уголовным прошлым
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Если горуправление было вынуждено отозвать Евгения Салтыкова с поста члена совета муниципального предприятия из-за его судебной истории, то депутатам горсобрания она не помешала избрать его заместителем председателя ревизионной комиссии.
Если горуправление было вынуждено отозвать Евгения Салтыкова с поста члена совета муниципального предприятия из-за его судебной истории, то депутатам горсобрания она не помешала избрать его заместителем председателя ревизионной комиссии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание выбрало председателем ревизионной комиссии Янека Пахка, а заместителем председателя - Евгения Салтыкова. Оба раньше признавались судом виновными в преступлениях, причем Салтыков - всего несколько лет назад, и его наказание еще не погашено.

Проведение выборов новых руководителей ревизионной комиссии спустя четыре с небольшим месяца после предыдущих выборов было вызвано тем, что заместитель председателя центрист Сергей Лопин решил покинуть комиссию.

Одинец руководил комиссией четыре месяца

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