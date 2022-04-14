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Йыхви не хватает асфальта для ямочного ремонта

Эрик Калда
, журналист
Йыхви не хватает асфальта для ямочного ремонта
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Большие выбоины ждут асфальта, однако в волостной управе утверждают, что его трудно достать.
Большие выбоины ждут асфальта, однако в волостной управе утверждают, что его трудно достать. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Слой гранитной крошки на тротуарах и пугающие выбоины на проезжих частях мешают жителям Йыхви. Волостное управление обещает понемногу привести улицы в порядок, если удастся добыть асфальт и будет подходящая для уборки погода.

- Улицы совсем не в порядке, - сказал живущий в Йыхви на улице Раху пенсионер Эндель Паап. Ему мешает гранитный щебень, которым тротуары посыпали зимой для борьбы с гололедом, а теперь его толстый слой затрудняет движение пешеходов и велосипедистов.

Крошка на улицах и сломанные ветки

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