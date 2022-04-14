Слой гранитной крошки на тротуарах и пугающие выбоины на проезжих частях мешают жителям Йыхви. Волостное управление обещает понемногу привести улицы в порядок, если удастся добыть асфальт и будет подходящая для уборки погода.
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Йыхви не хватает асфальта для ямочного ремонта
Йыхви не хватает асфальта для ямочного ремонта
- Улицы совсем не в порядке, - сказал живущий в Йыхви на улице Раху пенсионер Эндель Паап. Ему мешает гранитный щебень, которым тротуары посыпали зимой для борьбы с гололедом, а теперь его толстый слой затрудняет движение пешеходов и велосипедистов.
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