Йыхви не хватает асфальта для ямочного ремонта

- Улицы совсем не в порядке, - сказал живущий в Йыхви на улице Раху пенсионер Эндель Паап. Ему мешает гранитный щебень, которым тротуары посыпали зимой для борьбы с гололедом, а теперь его толстый слой затрудняет движение пешеходов и велосипедистов.