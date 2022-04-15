В Пуру строят велосипедно-пешеходную дорогу

Длина новой дорожки сравнительно небольшая - около трехсот метров, она ведет от больницы до старого аэропорта, включая поворот. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по развитию Виталия Бородина, этот участок давно доставлял горожанам большую головную боль: пешеходы и велосипедисты были вынуждены двигаться по проезжей части, что могло создавать опасные ситуации для всех участников движения, особенно зимой.

- Она была востребована не только у местных жителей, по Тартускому шоссе проходит много общественного транспорта, в том числе и уездные автобусы, - комментирует Бородин. - Нередко пассажиры междугородных рейсов выходят у старого аэропорта и идут в больницу. Поэтому городские власти ходатайствовали о поддержке из программы реализации уездных стратегий развития (MATA) для строительства новой велопешеходной дорожки в Ахтмеской части города и получили в прошлом году 100 тысяч евро.