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В Пуру строят велосипедно-пешеходную дорогу

Ирина Кивисельг
, журналист
В Пуру строят велосипедно-пешеходную дорогу
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Скоро вдоль маленькой улицы Илмаяама можно будет ходить пешком или ездить на двухколесном транспорте безопасно.
Скоро вдоль маленькой улицы Илмаяама можно будет ходить пешком или ездить на двухколесном транспорте безопасно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Работники тартуской фирмы "Tera Ehitus" приступили к строительству велопешеходной дорожки вдоль улицы Илмаяама, которая значительно повысит безопасность всех участников дорожного движения.

Длина новой дорожки сравнительно небольшая - около трехсот метров, она ведет от больницы до старого аэропорта, включая поворот. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по развитию Виталия Бородина, этот участок давно доставлял горожанам большую головную боль: пешеходы и велосипедисты были вынуждены двигаться по проезжей части, что могло создавать опасные ситуации для всех участников движения, особенно зимой.

- Она была востребована не только у местных жителей, по Тартускому шоссе проходит много общественного транспорта, в том числе и уездные автобусы, - комментирует Бородин. - Нередко пассажиры междугородных рейсов выходят у старого аэропорта и идут в больницу. Поэтому городские власти ходатайствовали о поддержке из программы реализации уездных стратегий развития (MATA) для строительства новой велопешеходной дорожки в Ахтмеской части города и получили в прошлом году 100 тысяч евро.

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