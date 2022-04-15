Работники тартуской фирмы "Tera Ehitus" приступили к строительству велопешеходной дорожки вдоль улицы Илмаяама, которая значительно повысит безопасность всех участников дорожного движения.
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В Пуру строят велосипедно-пешеходную дорогу
В Пуру строят велосипедно-пешеходную дорогу
Длина новой дорожки сравнительно небольшая - около трехсот метров, она ведет от больницы до старого аэропорта, включая поворот. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по развитию Виталия Бородина, этот участок давно доставлял горожанам большую головную боль: пешеходы и велосипедисты были вынуждены двигаться по проезжей части, что могло создавать опасные ситуации для всех участников движения, особенно зимой.
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