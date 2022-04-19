Для "Everest" бронзовые медали в этом сезоне остались недосягаемыми

В матче, проходившем в свежеотремонтированном Кохтла-Ярвеском ледовом холле, "Everest" вышел вперед в начале второго периода после гола Андрея Розинко. Однако "Panter" быстро забил две ответные шайбы, и этот счет, несмотря на активные усилия "Everest", сохранился до конца игры.

Давление кохтла-ярвеской команды подтверждается тем, что вратарь "Panter" Виллем-Хенрик Койтмаа отразил по ходу матча 58 бросков, а защищавший ворота "Everest" Максим Клименко - 41 бросок.

Хотя медали оказались недосягаемыми, "Everest" со своим нынешним составом, наполовину состоявшим из российских легионеров, составил острую конкуренцию лучшим командам чемпионата Эстонии. Основной турнир завершили на третьем месте, а в полуфинале немного уступили (счет по итогам серии 1:2) рижскому "Kurbads", который добавил красок эстонскому первенству.

В чемпионате Эстонии с участием семи команд "Everest" был самым успешным ида-вируским клубом. "Narva PSK" нынче стал шестым, кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" - седьмым.

Руководитель "Everest" Александр Сметанин надеется, что теперь, после ремонта ледового холла, когда возможности для тренировок в Кохтла-Ярве улучшились, местные ребята плотнее вольются в основную команду и в следующем сезоне не понадобится нанимать так много иностранных игроков.

Сейчас в Кохтла-Ярве находится на сборах взрослая сборная Эстонии, которая готовится к турниру группы B первого дивизиона чемпионата мира, стартующему в конце апреля в Польше. Среди 30 кандидатов в сборную есть 21-летний нападающий "Everest" Андрей Розинко.