Камерный оркестр украинских солистов с трагической судьбой приедет в Йыхви

Гастрольное турне ведущего камерного оркестра Украины "Киевские солисты" в Италии началось 23 февраля, за день до начала войны в Украине. Вернуться домой музыканты уже не смогли и с тех пор не видели своих близких. Теперь оркестр выступает на концертных площадках Европы, рассказывая через музыку историю своей родины.

Выступают ради мира

- Сейчас сложно выразить все наши эмоции словами. Наши семьи остались в Украине, но мы с ними общаемся каждый день, - сказал художественный руководитель "Киевских солистов" Анатолий Васильковский. - Работать нам сегодня очень трудно, но все музыканты продолжают выступать. Ведь музыка - это то, что помогает в подобной ситуации, и мы обязаны сохранить украинскую культуру. Мы выступаем ради мира.

После концертов в Италии для оркестра по инициативе европейских музыкальных организаций в короткий срок организовали дополнительные концерты в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве и Латвии. 23 апреля по приглашению "Eesti Kontsert" музыкальные послы мира приедут в Эстонию, где дадут пять концертов.

Для беженцев концерт бесплатный

- Музыка не смолкает даже во время войны. Мы организовывали концерты в поддержку и собирали пожертвования, но теперь у нас появилась возможность пригласить высококлассных украинских музыкантов, чтобы они сами рассказали свою историю. Приглашаю всех посетить эти концерты, чтобы заверить выступающих на сцене музыкантов: мы с вами! - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.