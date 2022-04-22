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Камерный оркестр украинских солистов с трагической судьбой приедет в Йыхви

Северное побережье
Камерный оркестр украинских солистов с трагической судьбой приедет в Йыхви
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Камерный оркестр "Киевские солисты" состоит из видных музыкантов со всей Украины, большинство из них - лауреаты международных конкурсов. За выдающиеся достижения Министерство иностранных дел Украины присвоило оркестру почетное звание посла украинской культуры во всем мире.
Камерный оркестр "Киевские солисты" состоит из видных музыкантов со всей Украины, большинство из них - лауреаты международных конкурсов. За выдающиеся достижения Министерство иностранных дел Украины присвоило оркестру почетное звание посла украинской культуры во всем мире. Фото: D. Matvejev, Eesti Kontsert

28 апреля в Йыхвиском концертном доме выступит Национальный камерный оркестр Украины "Киевские солисты", который из-за войны не может вернуться на родину.

Гастрольное турне ведущего камерного оркестра Украины "Киевские солисты" в Италии началось 23 февраля, за день до начала войны в Украине. Вернуться домой музыканты уже не смогли и с тех пор не видели своих близких. Теперь оркестр выступает на концертных площадках Европы, рассказывая через музыку историю своей родины.

Выступают ради мира

- Сейчас сложно выразить все наши эмоции словами. Наши семьи остались в Украине, но мы с ними общаемся каждый день, - сказал художественный руководитель "Киевских солистов" Анатолий Васильковский. - Работать нам сегодня очень трудно, но все музыканты продолжают выступать. Ведь музыка - это то, что помогает в подобной ситуации, и мы обязаны сохранить украинскую культуру. Мы выступаем ради мира.

После концертов в Италии для оркестра по инициативе европейских музыкальных организаций в короткий срок организовали дополнительные концерты в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве и Латвии. 23 апреля по приглашению "Eesti Kontsert" музыкальные послы мира приедут в Эстонию, где дадут пять концертов.

Для беженцев концерт бесплатный

- Музыка не смолкает даже во время войны. Мы организовывали концерты в поддержку и собирали пожертвования, но теперь у нас появилась возможность пригласить высококлассных украинских музыкантов, чтобы они сами рассказали свою историю. Приглашаю всех посетить эти концерты, чтобы заверить выступающих на сцене музыкантов: мы с вами! - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.

Для военных беженцев из Украины вход на концерты в Таллинне, Тарту и Йыхви свободный. Бесплатные билеты можно получить в кассе концертного дома на основании документа, удостоверяющего личность (украинского паспорта или временного вида на жительство). На концертах можно пожертвовать наличные деньги Украинскому культурному центру.

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