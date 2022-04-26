"Нарва-Транс" завершил первый круг в лиге мастеров в середине таблицы

В последнем туре "Транс" в субботу проиграл со счетом 0:3 ныммескому "Калью", что стало крупнейшим поражением нарвитян в текущем сезоне.

В первом круге "Транс" одержал, так сказать, обязательные победы над предполагаемыми аутсайдерами - пярнуским "Вапрусом", таллиннским "Легионом" и таллиннским "Калевом", переиграл середняка "Курессааре", но уступил тартуской "Таммеке". Если не считать последнюю игру, "Транс" оказал упорное сопротивление фаворитам лиги мастеров - "Левадии", "Флоре" и команде города Пайде, но все эти матчи завершились минимальным поражением, что не добавило очков.

Половину голов "Транса" забили присоединившиеся к команде в этом году украинские футболисты. Центральный защитник Денис Дедечко отличился четыре раза, а участвовавший лишь в последних пяти играх нападающий Владимир Приемов - трижды.

Фланговый защитник "Нарва-Транса" Кевин Алоэ сказал порталу "Soccernet", что в общих чертах команда может быть более-менее довольной первым кругом: "По большому счету, с учетом нашего предыдущего сезона, за первый круг можно поставить "тройку". Есть куда расти, но начало не самое плохое, стартовали с места в карьер. Отсюда хорошо двигаться дальше".

Во вторник на домашнем стадионе "Fama" "Транс" сыграет с "Курессааре", в субботу предстоит игра на выезде с действующим чемпионом таллиннской "Левадией". 4 мая в полуфинале Кубка Эстонии "Транс" примет на домашнем стадионе ныммеский "Калью". Это очень важная игра, потому что только победа в кубке позволит "Трансу" попасть в этом году в евросерию.