Концерн "Eesti Energia" начал понемногу восстанавливать на шахтах и электростанциях Ида-Вирумаа те рабочие места, которые в предыдущие годы пришлось упразднить из-за последствий европейской климатической политики.
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"Eesti Energia" восстановит в Ида-Вирумаа 150 рабочих мест
"Eesti Energia" восстановит в Ида-Вирумаа 150 рабочих мест
"Enefit Power", дочерняя фирма "Eesti Energia", которой принадлежат шахты, электростанции и заводы масел, сейчас проводит кампанию по подбору персонала, предлагая работу более чем 150 квалифицированным рабочим. В числе прочего ищут подземных горнорабочих, проходчиков, горных мастеров, помощников машиниста экскаватора, машинистов топливоподачи.