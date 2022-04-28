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"Eesti Energia" восстановит в Ида-Вирумаа 150 рабочих мест

Эрик Гамзеев
, журналист
"Eesti Energia" восстановит в Ида-Вирумаа 150 рабочих мест
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Если несколько лет назад на шахте "Estonia" было крупное сокращение, то теперь шахте снова нужны работники, потому что снова требуется больше сланца.
Если несколько лет назад на шахте "Estonia" было крупное сокращение, то теперь шахте снова нужны работники, потому что снова требуется больше сланца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Концерн "Eesti Energia" начал понемногу восстанавливать на шахтах и электростанциях Ида-Вирумаа те рабочие места, которые в предыдущие годы пришлось упразднить из-за последствий европейской климатической политики.

"Enefit Power", дочерняя фирма "Eesti Energia", которой принадлежат шахты, электростанции и заводы масел, сейчас проводит кампанию по подбору персонала, предлагая работу более чем 150 квалифицированным рабочим. В числе прочего ищут подземных горнорабочих, проходчиков, горных мастеров, помощников машиниста экскаватора, машинистов топливоподачи.

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