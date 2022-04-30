Для абитуриента Йыхвиской гимназии, покинувшего школу якобы под подавлением со стороны руководства учреждения образования по причине разногласий на тему войны в Украине, главной проблемой были учеба и посещаемость.
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Главной проблемой ученика, покинувшего йыхвискую школу якобы из-за убеждений, была учеба
Главной проблемой ученика, покинувшего йыхвискую школу якобы из-за убеждений, была учеба
Пост уже бывшего на сегодня ученика Йыхвиской гимназии Антона в "Facebook" рассказывал историю о том, как он покинул школу под нажимом со стороны руководства Йыхвиской гимназии.
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