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Суммы компенсаций за неудачную антиковидную прививку составят от двух до ста тысяч евро

«Северное побережье»
Суммы компенсаций за неудачную антиковидную прививку составят от двух до ста тысяч евро
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Mihkel Maripuu

С начала мая в Эстонии действует страхование вакцинирования, и люди, получившие тяжелый ущерб здоровья в результате прививки против Covid-19, имеют возможность подать в Больничную кассу заявление на получение компенсации.

Как разъяснили в Больничной кассе Эстонии, компенсация за причиненный вакциной ущерб - это необлагаемая подоходным налогом единовременная компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19.

Ущерб от вакцины должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом.

Оценку связи между ущербом для здоровья и вколотой вакциной проводит Департамент лекарств - он должен будет установить хотя бы вероятную связь.

Руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пик рассказал, что заявление вместе с требуемыми документами можно подать через веб-портал пациентов www.digilugu.ee, по электронной почте или прислать в конверте по почте. Если у человека есть доступ к компьютеру, тогда, чтобы найти подходящий бланк заявления, он должен сначала заполнить небольшую анкету на интернет-странице Больничной кассы.

- После получения заявления Больничная касса сначала оценивает, соответствует ли заявление условиям компенсации, а затем направляет его в Департамент лекарств, который оценивает, существует ли связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней, - сказал Пик.

Серьезные расстройства здоровья делятся, как следует из пресс-релиза Больничной кассы Эстонии, на пять категорий. Каждая из них имеет фиксированную страховую выплату:

  • 2000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья умеренной тяжести;
  • 10000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья средней тяжести;
  • 25000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья;
  • 50000 евро в случае причинения очень тяжкого ущерба здоровью;
  • 100000 евро в случае чрезвычайно тяжкого ущерба здоровью или смерти.

Инциденты ущерба здоровья от вакцин против COVID-19, произошедшие ранее с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом.

С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.

В 2022 году фонд страхования вакцинации будет финансироваться из государственного бюджета. Запланированная до конца года сумма - один миллион евро.

Подробную информацию о страховании вакцин можно прочитать на интернет-сайте Больничной кассы Эстонии.

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