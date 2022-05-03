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Тойлаский порт принимал праздник любителей рыбы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаский порт принимал праздник любителей рыбы
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Салака, которую рыбаки выловили в море в субботу утром, находила благодарных покупателей тут же в порту.
Салака, которую рыбаки выловили в море в субботу утром, находила благодарных покупателей тут же в порту. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу в Тойлаский порт съехались сотни людей, которые получили в День открытых рыбных портов возможность ознакомиться с повседневной жизнью порта и рыбаков, а также купить свежую салаку и отведать приготовленные на месте рыбные блюда.

Желающие отведать доставленной только что с моря свежайшей салаки встают в очередь с захваченными с собой ведрами и пакетами еще до восьми часов утра. Это мудрое решение, так как первой партии всем желающим не хватает. 

Порты по всей Эстонии приглашали в гости

Общеэстонский день открытых рыбных портов проводят Министерство по делам сельской жизни и инфоцентр рыболовства, чтобы знакомить с рыболовным промыслом и повседневной жизнью рыбных портов.

- ООН объявил нынешний год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультур. То есть всячески уместно обратить внимание на обыденные хлопоты людей, занимающихся традиционным прибрежным рыболовством, благодаря чему рыба поступает на наш обеденный стол. День открытых портов дает для этого хорошую возможность, - сказал министр сельской жизни Урмас Круузе.

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