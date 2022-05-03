В субботу в Тойлаский порт съехались сотни людей, которые получили в День открытых рыбных портов возможность ознакомиться с повседневной жизнью порта и рыбаков, а также купить свежую салаку и отведать приготовленные на месте рыбные блюда.
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Тойлаский порт принимал праздник любителей рыбы
Тойлаский порт принимал праздник любителей рыбы
Желающие отведать доставленной только что с моря свежайшей салаки встают в очередь с захваченными с собой ведрами и пакетами еще до восьми часов утра. Это мудрое решение, так как первой партии всем желающим не хватает.