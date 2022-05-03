Тойлаский порт принимал праздник любителей рыбы

Желающие отведать доставленной только что с моря свежайшей салаки встают в очередь с захваченными с собой ведрами и пакетами еще до восьми часов утра. Это мудрое решение, так как первой партии всем желающим не хватает.

Порты по всей Эстонии приглашали в гости

Общеэстонский день открытых рыбных портов проводят Министерство по делам сельской жизни и инфоцентр рыболовства, чтобы знакомить с рыболовным промыслом и повседневной жизнью рыбных портов.

- ООН объявил нынешний год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультур. То есть всячески уместно обратить внимание на обыденные хлопоты людей, занимающихся традиционным прибрежным рыболовством, благодаря чему рыба поступает на наш обеденный стол. День открытых портов дает для этого хорошую возможность, - сказал министр сельской жизни Урмас Круузе.