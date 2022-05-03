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Интерес Йыхви к строительству ледового холла угас

Эрик Калда
, журналист
Интерес Йыхви к строительству ледового холла угас
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На втором этапе построенного осенью 2019 года "Pargi Keskus" должны были появиться также ледовый холл и водный центр с бассейном, однако их нет до сих пор. Желавшее поначалу построить эти объекты волостное управление на сегодня начало сомневаться в их необходимости.
На втором этапе построенного осенью 2019 года "Pargi Keskus" должны были появиться также ледовый холл и водный центр с бассейном, однако их нет до сих пор. Желавшее поначалу построить эти объекты волостное управление на сегодня начало сомневаться в их необходимости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхви угас интерес к строительству в городе нового ледового холла, поэтому пылится и инициированная более года тому назад детальная планировка ледового холла. О планировавшихся же поначалу бассейне и водном центре всерьез уже даже не говорят.

В марте прошлого года Йыхвиское волостное управление одобрило инициирование детальной планировки, которой изменяется назначение недвижимости между футбольным стадионом и виадуком с целью построить там ледовый холл.

Рядом с "Pargi Keskus" не поместился

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