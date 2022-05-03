В Йыхви угас интерес к строительству в городе нового ледового холла, поэтому пылится и инициированная более года тому назад детальная планировка ледового холла. О планировавшихся же поначалу бассейне и водном центре всерьез уже даже не говорят.
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Интерес Йыхви к строительству ледового холла угас
Интерес Йыхви к строительству ледового холла угас
В марте прошлого года Йыхвиское волостное управление одобрило инициирование детальной планировки, которой изменяется назначение недвижимости между футбольным стадионом и виадуком с целью построить там ледовый холл.