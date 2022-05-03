Интерес Йыхви к строительству ледового холла угас

На втором этапе построенного осенью 2019 года "Pargi Keskus" должны были появиться также ледовый холл и водный центр с бассейном, однако их нет до сих пор. Желавшее поначалу построить эти объекты волостное управление на сегодня начало сомневаться в их необходимости.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik