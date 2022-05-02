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Оказавшийся на волне поражений "Trans" получил сильный удар от чемпиона

Эрик Гамзеев
, журналист
Оказавшийся на волне поражений "Trans" получил сильный удар от чемпиона
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Крайний защитник "Trans" Кевин Алоэ признался, что такую плохую игру, как в последний раз с "Levadia", ничем оправдать нельзя.
Крайний защитник "Trans" Кевин Алоэ признался, что такую плохую игру, как в последний раз с "Levadia", ничем оправдать нельзя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В футбольной лиге мастеров Эстонии "Narva Trans" проиграл пять встреч подряд. В субботу он потерпел сокрушительное поражение - 0:6 - от действующего чемпиона, таллиннской "Levadia".

Защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ после игры признался "Soccernet", что происходившее на поле было полным хаосом. "Казалось, что команда готова к игре, но уже с первой минуты не было внутри того верного ощущения, которое было у нас всегда, - сказал он, отметив, что не помогла также вразумляющая речь главного тренера Еременко в перерыве. - Я и сам поступил бы так же, если бы увидел, что команда так играет. Это недопустимо".

В лиге мастеров "Narva Trans" занимает шестое место, одержав четыре победы и потерпев семь поражений.

В последних четырех встречах нарвитянам не удалось забить ни одного гола. Команда оказалась в сложном положении, так как травмированы треть игроков основного состава, а равноценной замены им взять негде. В последней игре с "Levadia" на скамейке запасных у нарвитян было всего четыре полевых игрока. К тому же у "Narva Trans" был очень плотный график игр: каждую неделю приходилось проводить две игры, такой же темп надо сохранять и дальше, добывая также очки.

В эту среду "Narva Trans" будет принимать в полуфинале кубковой серии команду "Nõmme Kalju", которой проиграл на позапрошлой неделе в лиге мастеров - 0:3. Для нарвитян эта встреча значит очень много, ведь победа в кубке обеспечила бы испытывающему финансовые трудности клубу выход в евросерию и дополнительный доход в размере более чем 100000 евро.

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