Оказавшийся на волне поражений "Trans" получил сильный удар от чемпиона

Защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ после игры признался "Soccernet", что происходившее на поле было полным хаосом. "Казалось, что команда готова к игре, но уже с первой минуты не было внутри того верного ощущения, которое было у нас всегда, - сказал он, отметив, что не помогла также вразумляющая речь главного тренера Еременко в перерыве. - Я и сам поступил бы так же, если бы увидел, что команда так играет. Это недопустимо".

В лиге мастеров "Narva Trans" занимает шестое место, одержав четыре победы и потерпев семь поражений.

В последних четырех встречах нарвитянам не удалось забить ни одного гола. Команда оказалась в сложном положении, так как травмированы треть игроков основного состава, а равноценной замены им взять негде. В последней игре с "Levadia" на скамейке запасных у нарвитян было всего четыре полевых игрока. К тому же у "Narva Trans" был очень плотный график игр: каждую неделю приходилось проводить две игры, такой же темп надо сохранять и дальше, добывая также очки.