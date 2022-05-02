В футбольной лиге мастеров Эстонии "Narva Trans" проиграл пять встреч подряд. В субботу он потерпел сокрушительное поражение - 0:6 - от действующего чемпиона, таллиннской "Levadia".
Оказавшийся на волне поражений "Trans" получил сильный удар от чемпиона
Защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ после игры признался "Soccernet", что происходившее на поле было полным хаосом. "Казалось, что команда готова к игре, но уже с первой минуты не было внутри того верного ощущения, которое было у нас всегда, - сказал он, отметив, что не помогла также вразумляющая речь главного тренера Еременко в перерыве. - Я и сам поступил бы так же, если бы увидел, что команда так играет. Это недопустимо".
В лиге мастеров "Narva Trans" занимает шестое место, одержав четыре победы и потерпев семь поражений.
В последних четырех встречах нарвитянам не удалось забить ни одного гола. Команда оказалась в сложном положении, так как травмированы треть игроков основного состава, а равноценной замены им взять негде. В последней игре с "Levadia" на скамейке запасных у нарвитян было всего четыре полевых игрока. К тому же у "Narva Trans" был очень плотный график игр: каждую неделю приходилось проводить две игры, такой же темп надо сохранять и дальше, добывая также очки.
В эту среду "Narva Trans" будет принимать в полуфинале кубковой серии команду "Nõmme Kalju", которой проиграл на позапрошлой неделе в лиге мастеров - 0:3. Для нарвитян эта встреча значит очень много, ведь победа в кубке обеспечила бы испытывающему финансовые трудности клубу выход в евросерию и дополнительный доход в размере более чем 100000 евро.