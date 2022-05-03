Министр образования недовольна уровнем преподавания эстонского языка в Силламяэ

Министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна 2 мая посетила Силламяэскую гимназию, где встретилась с ее коллективом, а также с директорами основных школ Силламяэ, мэром Силламяэ Тынисом Кальбергом и работниками образования городской управы. Как сообщили в министерстве, на встрече обсуждали состояние образования на эстонском языке, проблемы и возможности в регионе.

По словам Керсна, вызывает беспокойство тот факт, что менее 30 процентов выпускников русскоязычных основных школ успешно сдают экзамен по эстонскому языку на уровень B1, а в школах и детских садах Силламяэ менее половины учителей владеют эстонским языком на необходимом уровне. "В то же время, например, в этом году государство поддерживает различные мероприятия, связанные с изучением эстонского языка в Силламяэ, на сумму около полумиллиона евро", - напомнила министр.

Министерство сделало силламяэским властям предложение, как можно вместе исправить недочеты:

- Мы предложили мэру Силламяэ и руководителям школ, что государство готово взять на себя ответственность за обеспечение гимназии и, при необходимости, эстоноязычного основного образования в Силламяэ, если мы сможем достичь соглашения о том, что нынешние русскоязычные основные школы будут преобразованы в школы с ранним языковым погружением. На сегодняшний день в Силламяэ нет ни одной школы с языковым погружением, - отметила Лийна Керсна.

В Силламяэ министр образования и науки посетила также кампус Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Как было замечено, этот центр располагается в современном здании с хорошей технической базой и рассчитан на 900 учащихся, он предлагает широкий спектр специальностей, однако преподавание ведется в основном на русском языке, за исключением средне-профессионального образования. Цель центра на ближайшие годы - расширить спектр предметов, предлагаемых на эстонском языке, для этого повысив уровень владения эстонским языком имеющихся преподавателей и дополнив коллектив новыми эстоноязычными специалистами.

- В кампусе в Силламяэ в дополнение к профессиональному училищу, которое предлагает множество возможностей для обучения, можно разместить как гимназию, так и прогимназию, то есть 7-9 классы. Это сочетание, безусловно, создаст хорошую синергию, и государство готово к такому развитию школьной сети, - предложила министр Керсна.