Йыхвиское волостное управление утвердило в должности исполняющего обязанности директора Йыхвиского центра культуры и интересов художественного руководителя Кристо Кыргнурма.
Назначен новый руководитель центра культуры и интересов Йыхви
Назначен новый руководитель центра культуры и интересов Йыхви
Кыргнурм руководит центром с 2 мая и до вступления в должность нового директора. Конкурс на замещение вакантной должности директора идет.
Прежний многолетний директор центра Анне Уттендорф с конца апреля уволилась по собственному желанию и приступает к работе ида-вирумааским специалистом в Эстонском центре народной культуры.