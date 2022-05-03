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Назначен новый руководитель центра культуры и интересов Йыхви

«Северное побережье»
Назначен новый руководитель центра культуры и интересов Йыхви
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Кристо Кыргнурм.
Кристо Кыргнурм. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik /Arhiiv

Йыхвиское волостное управление утвердило в должности исполняющего обязанности директора Йыхвиского центра культуры и интересов художественного руководителя Кристо Кыргнурма.

Кыргнурм руководит центром с 2 мая и до вступления в должность нового директора. Конкурс на замещение вакантной должности директора идет.

Прежний многолетний директор центра Анне Уттендорф с конца апреля уволилась по собственному желанию и приступает к работе ида-вирумааским специалистом в Эстонском центре народной культуры.

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