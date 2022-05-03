На границе в Нарве строители продлевают речной променад

Строительная компания "RTS Infraehitus" оповестила Нарвскую горуправу, что с 3 мая расширила свою стройплощадку и, соответственно, изменила порядок движения. Если прежде работы шли - с перерывом на зиму - на острове в зоне отдыха Йоаорг, то с указанного дня начинается строительство и на прилегающей территории. Таким образом будут соединяться старая и новая часть Нарвского речного променада.

Департамент развития и экономики Нарвы напоминает горожанам, что нахождение на строительном объекте опасно и запрещено.

Продление Нарвского речного променада осуществляется в рамках инвестиционного проекта "Речные променады-3". Строительные работы представляют собой прокладку нового отрезка пешеходного пути в зоне отдыха Йоаорг, в том числе на острове, укрепление береговой линии, реконструкцию мостов, установку энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки с так называемым пятикроновым видом, общее благоустройство территории.

Основная цель проекта "Речные променады-3" - строительство и благоустройство исторических променадов в Нарве и Ивангороде в едином комплексе, тем самым превращение двух приграничных городов в привлекательное место в качестве единого туристического направления.

Начало этому сотрудничеству было положено задолго до начала войны в Украине. Описываемый проект получил европейскую поддержку по программе приграничного сотрудничества Эстонии и России на 2014-2020 годы.

Бюджет проекта суммарно для Нарвы и Ивангорода составляет почти 5,3 миллиона евро: самофинансирование партнеров - 0,5 миллиона, поддержка программы - 4,8 миллиона.