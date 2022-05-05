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В литературной гостиной читают стихи и говорят о жизни

Ирина Кивисельг
, журналист
В литературной гостиной читают стихи и говорят о жизни
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Александр Мартынов не просто читает стихи наизусть - он проживает их, погружая слушателей в мир автора.
Александр Мартынов не просто читает стихи наизусть - он проживает их, погружая слушателей в мир автора. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки после многолетнего перерыва возобновляются творческие встречи. Первым гостем литературной гостиной стал представитель Объединения литераторов Эстонии "Русское слово" Александр Мартынов.

Насколько соскучились люди, показал аншлаг в зале: несмотря на теплую погоду в субботний день, послушать стихи поэта Серебряного века Ивана Бунина пришли и взрослые, и юные горожане, библиотекарям даже пришлось добавлять стулья. Программа называлась "И. Бунин. Стихи и время". Имя гостя было многим неизвестно, оказалось, это не артист и не какой-то дипломированный специалист по литературе, а наш земляк, просто человек, давно и глубоко увлеченный словом и поэзией.

- Специально не учу, но если мне нравятся строчки, они сами запоминаются, - сказал Александр, поприветствовав собравшихся. - Раз так происходит, значит, это мне нужно. Вообще-то я скромный человек, но если просят - выступаю, потому что это помогает мыслительному процессу...

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