В литературной гостиной читают стихи и говорят о жизни

Насколько соскучились люди, показал аншлаг в зале: несмотря на теплую погоду в субботний день, послушать стихи поэта Серебряного века Ивана Бунина пришли и взрослые, и юные горожане, библиотекарям даже пришлось добавлять стулья. Программа называлась "И. Бунин. Стихи и время". Имя гостя было многим неизвестно, оказалось, это не артист и не какой-то дипломированный специалист по литературе, а наш земляк, просто человек, давно и глубоко увлеченный словом и поэзией.