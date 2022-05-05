Кризисный период не изменил планы государства по отказу от сланца

- В течение последних месяцев с разных сторон интересовались, как повлияют на ход зеленого поворота война в Украине и энергокризис, - сказал министр госуправления Яак Ааб. - Планы государства тут не изменились. Правда, из-за высоких цен на энергию и для обеспечения энергобезопасности сейчас работают также сланцевые станции, но долгосрочный план по-прежнему предусматривает переход на климатически нейтральную экономику.