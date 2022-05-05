Энергетический кризис и кризис безопасности не повлияли на планы правительства отказаться от сланцевой энергетики и осуществить зеленый поворот, одной из частей которого является организация в Ида-Вирумаа справедливого перехода на новую модель экономики.
Для подписчиков
Кризисный период не изменил планы государства по отказу от сланца
Кризисный период не изменил планы государства по отказу от сланца
- В течение последних месяцев с разных сторон интересовались, как повлияют на ход зеленого поворота война в Украине и энергокризис, - сказал министр госуправления Яак Ааб. - Планы государства тут не изменились. Правда, из-за высоких цен на энергию и для обеспечения энергобезопасности сейчас работают также сланцевые станции, но долгосрочный план по-прежнему предусматривает переход на климатически нейтральную экономику.