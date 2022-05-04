В Нарве планируют повысить зарплаты опорных специалистов в детсадах

Как говорится в пояснении к проекту постановления, необходимость внесения изменений возникла после состоявшегося в начале года повышения минимальных месячных зарплат квалифицированных педагогов в школах до 1412 евро и воспитателей в детских садах до 1271 евро. Тогда в министерство образования и науки обратилось Нарвское методическое объединение логопедов.

В ответном письме министерство указало, что в нарвских школах минимальные ставки оплаты труда опорных специалистов равны минимальным ставкам учителей, но в детских садах зарплаты таких специалистов не равны минимальным ставкам учителей. Министерство написало, что такое неравное отношение к специалистам в границах одного самоуправления не является правомочным.

Согласно подготовленной в Нарвской горуправе поправке, с июня 2022 года минимальная месячная зарплата опорных специалистов - логопедов, спецпедагогов, дефектологов и психологов - в детских садах Нарвы будет увеличена до 1271 евро, а минимальная зарплата воспитателей детских садов со степенью магистра - до 1412 евро.