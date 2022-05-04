Нарвская горуправа просит у депутатов горсобрания изменить действующий порядок оплаты труда педагогов в той части, которая устанавливает минимальные ставки оплаты труда логопедов, спецпедагогов, дефектологов и психологов в дошкольных учреждениях.
В Нарве планируют повысить зарплаты опорных специалистов в детсадах
Как говорится в пояснении к проекту постановления, необходимость внесения изменений возникла после состоявшегося в начале года повышения минимальных месячных зарплат квалифицированных педагогов в школах до 1412 евро и воспитателей в детских садах до 1271 евро. Тогда в министерство образования и науки обратилось Нарвское методическое объединение логопедов.
В ответном письме министерство указало, что в нарвских школах минимальные ставки оплаты труда опорных специалистов равны минимальным ставкам учителей, но в детских садах зарплаты таких специалистов не равны минимальным ставкам учителей. Министерство написало, что такое неравное отношение к специалистам в границах одного самоуправления не является правомочным.
Согласно подготовленной в Нарвской горуправе поправке, с июня 2022 года минимальная месячная зарплата опорных специалистов - логопедов, спецпедагогов, дефектологов и психологов - в детских садах Нарвы будет увеличена до 1271 евро, а минимальная зарплата воспитателей детских садов со степенью магистра - до 1412 евро.
В нарвских детсадах в настоящее время 28 рабочих ставок для опорных специалистов. Повышение зарплат этих работников до минимального значения потребует расходов из городского бюджета Нарвы приблизительно на 73 тысячи евро больше, нежели было в бюджете предыдущего года. В конечном подсчете расходы Нарвы в 2022 году увеличатся приблизительно на 40 тысяч, и деньги на это в городском бюджете пока не предусмотрены.