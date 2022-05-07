Продавец растений должен разбираться и в растениях, и в покупателях

На хуторе Куузику в Вяйке-Пунгерья три теплицы плотно заставлены ящиками и горшками с растениями: они стоят на полу, на столах, висят под крышей. Свободна лишь узкая тропинка, чтобы хозяйка Ыннела Рейвардт могла поливать, сажать растения в горшки и топить печь.

- Каждый год думаю, что сбавлю обороты, буду выращивать растения только для себя - но тут начинается, - со смехом говорит она, что к началу сезона продаж все места снова заставлены саженцами.