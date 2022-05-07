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Продавец растений должен разбираться и в растениях, и в покупателях

Кюлли Крийс
, журналист
Продавец растений должен разбираться и в растениях, и в покупателях
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"Я как знала, что украинские цвета в этом году будут важны", - нынче Ыннела Рейвардт посадила много фиалок рогатых с синими и желтыми цветками.
"Я как знала, что украинские цвета в этом году будут важны", - нынче Ыннела Рейвардт посадила много фиалок рогатых с синими и желтыми цветками. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"У покупателя должен быть выбор", - объясняет Ыннела Рейвардт, почему она каждой весной выращивает рассаду более ста сортов томатов и десятков видов цветов.

На хуторе Куузику в Вяйке-Пунгерья три теплицы плотно заставлены ящиками и горшками с растениями: они стоят на полу, на столах, висят под крышей. Свободна лишь узкая тропинка, чтобы хозяйка Ыннела Рейвардт могла поливать, сажать растения в горшки и топить печь.

- Каждый год думаю, что сбавлю обороты, буду выращивать растения только для себя - но тут начинается, - со смехом говорит она, что к началу сезона продаж все места снова заставлены саженцами.

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