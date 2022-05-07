"У покупателя должен быть выбор", - объясняет Ыннела Рейвардт, почему она каждой весной выращивает рассаду более ста сортов томатов и десятков видов цветов.
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Продавец растений должен разбираться и в растениях, и в покупателях
Продавец растений должен разбираться и в растениях, и в покупателях
На хуторе Куузику в Вяйке-Пунгерья три теплицы плотно заставлены ящиками и горшками с растениями: они стоят на полу, на столах, висят под крышей. Свободна лишь узкая тропинка, чтобы хозяйка Ыннела Рейвардт могла поливать, сажать растения в горшки и топить печь.
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