Руководители Нарвы отметили 9 мая возложением цветов

Мэр Катри Райк, несколько нарвских чиновников и членов Нарвского горсобрания возложили цветы к мемориальной доске, на которой перечислены наименования особо отличившихся в боях за Нарву в 1944 году воинских частей Красной армии.

Массовые собрания в Эстонии сейчас запрещены, поэтому традиционное ежегодное возложение цветов провели максимально непублично.

Памятные церемонии в Нарве начались уже накануне, о чем рассказал Нарвский союз ветеранов. Так, утром в воскресенье у памятника на Братской могиле рядом с речным портом епископ Нарвский и Причудский Лазарь отслужил панихиду.