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Руководители Нарвы отметили 9 мая возложением цветов

Илья Смирнов
Руководители Нарвы отметили 9 мая возложением цветов
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Руководители Нарвы 9 мая возложили цветы к мемориальной доске в честь воинских частей Красной армии, наименованных "Нарвскими".
Руководители Нарвы 9 мая возложили цветы к мемориальной доске в честь воинских частей Красной армии, наименованных "Нарвскими". Фото: Narva linnavalitsus

В начале рабочего дня 9 мая руководители Нарвы пришли с цветами к памятному месту на Петровской площади.

Мэр Катри Райк, несколько нарвских чиновников и членов Нарвского горсобрания возложили цветы к мемориальной доске, на которой перечислены наименования особо отличившихся в боях за Нарву в 1944 году воинских частей Красной армии.

Массовые собрания в Эстонии сейчас запрещены, поэтому традиционное ежегодное возложение цветов провели максимально непублично.

Памятные церемонии в Нарве начались уже накануне, о чем рассказал Нарвский союз ветеранов. Так, утром в воскресенье у памятника на Братской могиле рядом с речным портом епископ Нарвский и Причудский Лазарь отслужил панихиду.

Представители общественных организаций, Нарвского горсобрания и просто активные горожане 8 мая возложили венки и цветы к памятникам, которые в комплексе принято называть "Нарвским кольцом Славы".

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