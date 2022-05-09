В начале рабочего дня 9 мая руководители Нарвы пришли с цветами к памятному месту на Петровской площади.
Руководители Нарвы отметили 9 мая возложением цветов
Мэр Катри Райк, несколько нарвских чиновников и членов Нарвского горсобрания возложили цветы к мемориальной доске, на которой перечислены наименования особо отличившихся в боях за Нарву в 1944 году воинских частей Красной армии.
Массовые собрания в Эстонии сейчас запрещены, поэтому традиционное ежегодное возложение цветов провели максимально непублично.
Памятные церемонии в Нарве начались уже накануне, о чем рассказал Нарвский союз ветеранов. Так, утром в воскресенье у памятника на Братской могиле рядом с речным портом епископ Нарвский и Причудский Лазарь отслужил панихиду.
Представители общественных организаций, Нарвского горсобрания и просто активные горожане 8 мая возложили венки и цветы к памятникам, которые в комплексе принято называть "Нарвским кольцом Славы".