Сотни нарвитян с суровыми лицами и с гвоздиками в руках поодиночке и парами идут 9 мая к памятникам солдатам Красной армии. Больше всего внимания в Нарве традиционно уделяется стеле на Братской могиле, что рядом с речным портом, и памятнику "Танк Т-34" у дальней городской окраины.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Суровый праздник 9 Мая в Нарве
Патрульные полицейские и команды полицейских в усиленном защитном обмундировании следят за соблюдением ограничения на использование запрещенной символики. Их внимание привлекают также автомашины, из которых доносятся советские военные марши и песни.
Полицейские, как показало наблюдение, у памятников не скучают: проверяют документы, проводят беседы с людьми и при надобности заполняют административные протоколы.
К полудню 9 мая поток людей к памятникам очевидно усилился. Полицейские и нанятые Нарвской горуправой охранники продолжают контролировать ситуацию.
Люди с цветами ведут себя в общем корректно. Для многих становится важным делом после возложения цветов сфотографироваться на фоне памятника.
Приблизительно в половине двенадцатого к памятному танку подъехал автобус, на котором пожилые нарвитяне организованно ездят по памятным местам. У многих на груди медали и ордена. Пожилых сопровождают, держат их под руки дети и внуки. Все выглядят тоже невеселыми, как может показаться.
Приехавший на том же автобусе член правлений Общества российских граждан Нарвы и Союза бывших малолетних узников фашистских лагерей - 80-летний Николай Алексеев сказал корреспонденту "Северного побережья" очевидную вещь: очень жаль, что праздник проходит в этом году с большими ограничениями. "Но раз постановили - приходится соблюдать", - добавил он. Дальше общаться с репортером Алексееву запретила его взрослая внучка, считающая, что дедушке задаются "провокационные вопросы".