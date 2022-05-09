ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Суровый праздник 9 Мая в Нарве

Нарвитяне приходят к стеле на Братской могиле, что рядом с Нарвским речным портом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Патрульные полицейские и команды полицейских в усиленном защитном обмундировании следят за соблюдением ограничения на использование запрещенной символики. Их внимание привлекают также автомашины, из которых доносятся советские военные марши и песни.

Полицейские, как показало наблюдение, у памятников не скучают: проверяют документы, проводят беседы с людьми и при надобности заполняют административные протоколы.

К полудню 9 мая поток людей к памятникам очевидно усилился. Полицейские и нанятые Нарвской горуправой охранники продолжают контролировать ситуацию.

Люди с цветами ведут себя в общем корректно. Для многих становится важным делом после возложения цветов сфотографироваться на фоне памятника.

Приблизительно в половине двенадцатого к памятному танку подъехал автобус, на котором пожилые нарвитяне организованно ездят по памятным местам. У многих на груди медали и ордена. Пожилых сопровождают, держат их под руки дети и внуки. Все выглядят тоже невеселыми, как может показаться.