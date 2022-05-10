ФОТО ДНЯ ⟩ Неужели Йыхви претендует на титул мусорной столицы?

Например, в самом центре города, во рву рядом с церковью и памятником в честь Освободительной войны уже несколько недель валяется большой прохудившийся мусорный пакет, содержимое которого разбросал вокруг ветер. Рядом "красуются" покосившиеся и разваливающиеся футбольные ворота.