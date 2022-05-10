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ФОТО ДНЯ ⟩ Неужели Йыхви претендует на титул мусорной столицы?

Эрик Гамзеев
, журналист
Неужели Йыхви претендует на титул мусорной столицы?
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Jõhvi südalinnas asuvas kirikuaugus vedeleb juba mitu nädalat prügi.
Jõhvi südalinnas asuvas kirikuaugus vedeleb juba mitu nädalat prügi. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

У Йыхвиского волостного управления нынешней весной явно возникли трудности с организацией уборки в уездном центре.

Например, в самом центре города, во рву рядом с церковью и памятником в честь Освободительной войны уже несколько недель валяется большой прохудившийся мусорный пакет, содержимое которого разбросал вокруг ветер. Рядом "красуются" покосившиеся и разваливающиеся футбольные ворота.

Старая листва тоже не убрана. Если речь идет о глубокомысленной художественной инсталляции, то надо установить также и соответствующую табличку об этом.

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