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СДЕЛАЕМ! ⟩ Украинские военные беженцы помогли прибраться в Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Украинские военные беженцы помогли прибраться в Ида-Вирумаа
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Украинка Ассия красила историческое лестничное ограждение мызы Кийкла.
Украинка Ассия красила историческое лестничное ограждение мызы Кийкла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Хотим, чтобы вокруг нас все было красивым и чистым", - сказала украинка Ассия Карасова, которая в День полезных дел "Сделаем!" поучаствовала в благоустройстве окрестностей своего временного пристанища. Толоки по благоустройству парка мызы Кийкла собрали вместе жителей деревни, военных беженцев из Украины и коллектив детского дома.

Господский дом мызы Кийкла пустует, но в субботу вокруг обшарпанного сердца мызы кипела жизнь, поскольку в фокусе толок были как само здание, так и мызный парк.

- Мы видим, что эстонцы с большой заботой относятся к мызам и мызным паркам. Хотим адаптироваться к местной жизни и поэтому с радостью участвуем в толоках, - сказала Ассия, которая красила историческое лестничное ограждение.

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