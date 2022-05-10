"Хотим, чтобы вокруг нас все было красивым и чистым", - сказала украинка Ассия Карасова, которая в День полезных дел "Сделаем!" поучаствовала в благоустройстве окрестностей своего временного пристанища. Толоки по благоустройству парка мызы Кийкла собрали вместе жителей деревни, военных беженцев из Украины и коллектив детского дома.
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СДЕЛАЕМ! ⟩ Украинские военные беженцы помогли прибраться в Ида-Вирумаа
Украинские военные беженцы помогли прибраться в Ида-Вирумаа
Господский дом мызы Кийкла пустует, но в субботу вокруг обшарпанного сердца мызы кипела жизнь, поскольку в фокусе толок были как само здание, так и мызный парк.
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