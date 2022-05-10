СДЕЛАЕМ! ⟩ Украинские военные беженцы помогли прибраться в Ида-Вирумаа

"Хотим, чтобы вокруг нас все было красивым и чистым", - сказала украинка Ассия Карасова, которая в День полезных дел "Сделаем!" поучаствовала в благоустройстве окрестностей своего временного пристанища. Толоки по благоустройству парка мызы Кийкла собрали вместе жителей деревни, военных беженцев из Украины и коллектив детского дома.