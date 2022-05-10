В субботу в Кохтла-Ярве торжественно открылась обновленная площадка в ледовом холле - теперь здесь могут охладить пыл не только спортсмены, но и все любители катания на коньках. Реновированный ледовый холл теперь будет открыт круглогодично.
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Обновленная ледовая площадка в Кохтла-Ярве будет открыта все лето
Обновленная ледовая площадка в Кохтла-Ярве будет открыта все лето
В честь открытия состоялись показательные выступления юных фигуристов и матч между самыми юными хоккеистами местных клубов "Виру спутник" и "Эверест". После этого опробовать новый лед смогли все желающие.