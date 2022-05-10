Обновленная ледовая площадка в Кохтла-Ярве будет открыта все лето

В субботу и воскресенье вход на массовое катание был свободным и на площадке было людно, ведь многие горожане давно ждали этого события - реконструкция ледового холла заняла почти два года. Да и сейчас работы продолжаются, например, еще не все трибуны приведены в порядок. Но это не мешает спортсменам и любителям кататься.