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Обновленная ледовая площадка в Кохтла-Ярве будет открыта все лето

Ирина Кивисельг
, журналист
Обновленная ледовая площадка в Кохтла-Ярве будет открыта все лето
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Наконец-то дождались: первый сеанс массового катания привел на лед десятки кохтлаярвесцев.
Наконец-то дождались: первый сеанс массового катания привел на лед десятки кохтлаярвесцев. Фото: Igor Parv

В субботу в Кохтла-Ярве торжественно открылась обновленная площадка в ледовом холле - теперь здесь могут охладить пыл не только спортсмены, но и все любители катания на коньках. Реновированный ледовый холл теперь будет открыт круглогодично.

В честь открытия состоялись показательные выступления юных фигуристов и матч между самыми юными хоккеистами местных клубов "Виру спутник" и "Эверест". После этого опробовать новый лед смогли все желающие.

В субботу и воскресенье вход на массовое катание был свободным и на площадке было людно, ведь многие горожане давно ждали этого события - реконструкция ледового холла заняла почти два года. Да и сейчас работы продолжаются, например, еще не все трибуны приведены в порядок. Но это не мешает спортсменам и любителям кататься.

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