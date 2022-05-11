Красную дорожку в "Амадеусе" развернут в субботу

Юбилейный кинофестиваль поставил точку. Жюри потрудилось и победители определены, но все секреты раскроют только в предстоящую субботу. По традиции будут показаны лучшие фильмы, конкурс проходил по семи номинациям. Всего поступило 63 работы, особенно много было мультфильмов.

Неизменный член жюри, столичный журналист и режиссер Сергей Овченков сказал, что на "Латерне" приходилось оценивать и в полтора-два раза больше конкурсных кинолент, но так как в этом году организаторы разрешили авторам увеличить хронометраж, на просмотр, состоявшийся 30 апреля, ушло такое же время, как прежде на просмотр 100-120 фильмов. "Очень устал, но было много радостных фильмов, так что усталость приятная, - написал он отзыв. - Имена лучших пока в секрете, но скажу только, что очень близкий моему сердцу эстонский город в этом году ой как меня порадовал".