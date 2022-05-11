В субботу, 14 мая в 14.00 в кинозале "Амадеус" Йыхвиского концертного дома состоится торжественная церемония награждения лучших фильмов 15-го фестиваля любительского фильма "Латерна магика". Вход - свободный.
Красную дорожку в "Амадеусе" развернут в субботу
Юбилейный кинофестиваль поставил точку. Жюри потрудилось и победители определены, но все секреты раскроют только в предстоящую субботу. По традиции будут показаны лучшие фильмы, конкурс проходил по семи номинациям. Всего поступило 63 работы, особенно много было мультфильмов.
Неизменный член жюри, столичный журналист и режиссер Сергей Овченков сказал, что на "Латерне" приходилось оценивать и в полтора-два раза больше конкурсных кинолент, но так как в этом году организаторы разрешили авторам увеличить хронометраж, на просмотр, состоявшийся 30 апреля, ушло такое же время, как прежде на просмотр 100-120 фильмов. "Очень устал, но было много радостных фильмов, так что усталость приятная, - написал он отзыв. - Имена лучших пока в секрете, но скажу только, что очень близкий моему сердцу эстонский город в этом году ой как меня порадовал".
Координатор конкурса и идейный вдохновитель Анна Маскаева добавила, что на юбилейной церемонии закрытия зрителей ждут приятные сюрпризы. Двери кинозала "Амадеус" открыты для всех любителей кино, посмотреть лучшие фильмы фестиваля можно бесплатно.