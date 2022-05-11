Режиссер Арво Ихо представит в Йыхви книгу о культовом фильме "Сталкер"

Как Арво Ихо, в режиссерском багаже которого такие ленты, как "Karu süda" ("Сердце медведицы"), "Ainult hulludele ehk Halastajaõde" ("Только для сумасшедших"), "Naerata ometi" ("Игры для детей школьного возраста") и др., связан с советским кинорежиссером Андреем Тарковским и его культовым фильмом "Сталкер"?

"Сталкер" по большей части снят в Эстонии: в квартале Ротерманна в Таллинне и у реки Ягала. "Когда начинали съемки, я попросил у Тарковского разрешения находиться на съемочной площадке "Сталкера" в качестве официального практиканта, чтобы поучиться у мастеров секретам создания кино, - объяснил Ихо, который помогал Тарковскому и в подборе съемочных локаций. - И так следующие полтора года я проводил свободные от основной работы дни на съемках "Сталкера".

Контакты с Мастером сохранились и после окончания съемок в Эстонии, встречи проходили также в доме Тарковского в Москве.

В последний раз Ихо виделся с Тарковским непосредственно перед тем, как советский кинорежиссер уехал в Италию снимать фильм "Ностальгия". Пару лет спустя он решил больше не возвращаться в СССР.

- Наше непосредственное общение длилось в общей сложности больше трех лет, - вспомнил Ихо, кратко записавший в книге свои воспоминания и мысли о большом Мастере мира кино. - За это время я узнал Тарковского не только на съемочной площадке, но и в будничной жизни.

Вдобавок к текстам на эстонском, русском, английском и финском языках в книге содержится 84 уникальных фотографии из съемочного периода "Сталкера" и жизни Зоны после фильма на протяжении 30 лет.

На встрече в Йыхвиской центральной библиотеке книгу возможно купить по цене 40 евро.