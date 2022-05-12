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Оркестр, хоры и блистательные солисты

Ирина Кивисельг
, журналист
Оркестр, хоры и блистательные солисты
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Аннели Пеэбо
Аннели Пеэбо Фото: Eesti Kontsert

В воскресенье, 15 мая в 17.00 в Йыхвиском концертном доме состоится концерт в честь закрытия сезона - программа в исполнении симфонического оркестра "Ванемуйне", нескольких хоров и блистательных солистов из Европы. Стоимость билета - 16-20 евро.

Прозвучит увертюра к опере Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Песни на слова Рюккерта" из вокального цикла Малера и его масштабная симфония "Воскресение".

Катрин Тарго.
Катрин Тарго. Фото: Eesti Kontsert

В сопровождении симфонического оркестра "Ванемуйне" на сцене выступят солисты, блистающие на мировых сценах, - меццо-сопрано Аннели Пеэбо (Венская национальная опера) и сопрано Катрин Тарго.

Участвуют оперный хор театра "Ванемуйне", камерный хор Тартуского университета и хоровой коллектив "Voces Tallinn". Всего 160 музыкантов под руководством дирижера Ристо Йоста, обладателя многих престижных наград и титула "Музыкант года 2018". С осени 2020 года он является музыкальным руководителем и главным дирижером театра "Ванемуйне".

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