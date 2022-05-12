Оркестр, хоры и блистательные солисты

Прозвучит увертюра к опере Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Песни на слова Рюккерта" из вокального цикла Малера и его масштабная симфония "Воскресение".

Катрин Тарго. Фото: Eesti Kontsert

В сопровождении симфонического оркестра "Ванемуйне" на сцене выступят солисты, блистающие на мировых сценах, - меццо-сопрано Аннели Пеэбо (Венская национальная опера) и сопрано Катрин Тарго.