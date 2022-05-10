Планируют построить завод по производству продуктов из запасов щебня

В волости Алутагузе планируется построить завод по производству наполнителей, используемых в пластмассовой и бумажной промышленности. В качестве основания будет использоваться щебень из золоотвалов. Сейчас планируется построить пилотный завод по производству карбоната кальция, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"На данный момент мы можем говорить о запасах, которых хватит на 20 лет производства", - сказал консультант проекта Corestone Михкель Лаан.

Завод подобной технологии уже действует. Разница заключается в том, что если ранее основу для производства добывали из земли, то теперь используют то, что лежит на поверхности. Зольные горы, портящие пейзаж, со временем должны исчезнуть.

"Окружающая среда станет чище. Кроме того, тот щебень, который находится здесь десятки лет, будет переработан. Это придаст ему дополнительную ценность", - подчеркнул старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар.