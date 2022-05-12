Силламяэ может передать государству как эстонскую основную школу, так и гимназию

Посетившая Силламяэ на прошлой неделе министр Лийна Керсна сообщила мэру Тынису Калбергу и руководителям школ, что государство готово взять на себя ответственность за обеспечение в Силламяэ гимназического и при необходимости также как минимум эстоноязычного основного образования. В том случае, если министерство и город договорятся о преобразовании существующих русскоязычных основных школ в школы с ранним языковым погружением.