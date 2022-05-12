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Силламяэ может передать государству как эстонскую основную школу, так и гимназию

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Силламяэ может передать государству как эстонскую основную школу, так и гимназию
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В начале февраля директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт разрезал юбилейный торт - отметившая десятилетие школа была первопроходцем среди классических гимназий в Ида-Вирумаа. Теперь Силламяэ может стать первопроходцем во всей Эстонии, если будет принято решение объединить под одной крышей гимназическое и профессиональное образование.
В начале февраля директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт разрезал юбилейный торт - отметившая десятилетие школа была первопроходцем среди классических гимназий в Ида-Вирумаа. Теперь Силламяэ может стать первопроходцем во всей Эстонии, если будет принято решение объединить под одной крышей гимназическое и профессиональное образование. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если раньше министр образования и науки говорила о возможности огосударствления Силламяэской эстонской основной школы, то теперь рассматривается вариант передать государству также гимназию и, возможно, перевести ее под одну крышу с профшколой.

Посетившая Силламяэ на прошлой неделе министр Лийна Керсна сообщила мэру Тынису Калбергу и руководителям школ, что государство готово взять на себя ответственность за обеспечение в Силламяэ гимназического и при необходимости также как минимум эстоноязычного основного образования. В том случае, если министерство и город договорятся о преобразовании существующих русскоязычных основных школ в школы с ранним языковым погружением.

- Сейчас в Силламяэ нет ни одной школы языкового погружения, - констатировала министр, добавив, что недостаточное знание эстонского языка ограничивает возможности молодежи.

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