Если раньше министр образования и науки говорила о возможности огосударствления Силламяэской эстонской основной школы, то теперь рассматривается вариант передать государству также гимназию и, возможно, перевести ее под одну крышу с профшколой.
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Силламяэ может передать государству как эстонскую основную школу, так и гимназию
Силламяэ может передать государству как эстонскую основную школу, так и гимназию
Посетившая Силламяэ на прошлой неделе министр Лийна Керсна сообщила мэру Тынису Калбергу и руководителям школ, что государство готово взять на себя ответственность за обеспечение в Силламяэ гимназического и при необходимости также как минимум эстоноязычного основного образования. В том случае, если министерство и город договорятся о преобразовании существующих русскоязычных основных школ в школы с ранним языковым погружением.