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Каллас поддержала идею устранения красноармейских памятников

Erik Kalda
, ajakirjanik
Каллас поддержала идею устранения красноармейских памятников
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Ilja Smirnov

Премьер-министр Кая Каллас в своем выступлении на инфочасе Рийгикогу в среду поддержала мысль о том, что оскорбляющие эстонцев красноармейские памятники следует устранить.

Каллас признала, что монументы, которые до сих пор не особенно тревожили людей, теперь, когда идет война в Украине, стали бередить старые раны. «Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — сказала Каллас.

По словам премьер-министра, она считает, что эти памятники причиняют людям боль и в этом нужно навести порядок, передает "Постимеэс" новость BNS.

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