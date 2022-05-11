Каллас поддержала идею устранения красноармейских памятников

Каллас признала, что монументы, которые до сих пор не особенно тревожили людей, теперь, когда идет война в Украине, стали бередить старые раны. «Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — сказала Каллас.