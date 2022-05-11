Военнослужащие Вируского батальона навели порядок у железнодорожного вокзала Йыхви

"Это уже не первый год, когда мы весной убираем Йыхвискую часть. Также мы приводим в порядок Куртнаскую озерную систему, защитную зону в Тойла. Попутно проводим воспитательскую работу в школах и детских садах, показываем, что это надо делать", – рассказал "Актуальной камере" майор, начальник штаба Вируского пехотного батальона Маргус Микк.

Для недавних школьников толока является неплохим способом отвлечься от повседневных воинских будней. Солдаты признались, что теперь будут задумываться, прежде чем что-то выбросить.

"С ребятами ходим, смеемся: что только не находили! Сапоги… Много чего лежит, не скучаем. Здесь мусора не очень много, там – больше. Ребята уже устали. Но ощущения таковы, что делаем нашу страну чище", – сообщил рядовой Алан Долбин.