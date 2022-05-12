Полиция задержала молодого мужчну, который тревожил на улище прохожих, размахивая муляжным оружием.
В Кохтла-Ярве задержан мужчина с игрушечным пистолетом
В Кохтла-Ярве задержан мужчина с игрушечным пистолетом
11 мая в полицию поступило сообщение о том, что 27-летний мужчина размахивает на улице Калеви в Кохтла-Ярве предметом, похожим на оружие, и пугает своим поведением находящихся поблизости людей.
Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого и изъяли у него игрушечное оружие.
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