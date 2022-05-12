Виновник пожароопасной ситуации накинулся на спасателя

11 мая после полудня в подъезде дома на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве ощущался запах гари. Спасатели нашли квартиру, где на плите пригорели макароны, а нетрезвый квартирособственник спал на диване. Разбуженный мужчина был так недоволен приходом спасателей, что осыпал их ругательствами и набросился на одного из них.