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Виновник пожароопасной ситуации накинулся на спасателя

Erik Kalda
, ajakirjanik
Виновник пожароопасной ситуации накинулся на спасателя
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Нетрезвый мужчина, уснувший во время приготовления еды, разозлился на прибывших спасателей и набросился на одного из них.

11 мая после полудня в подъезде дома на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве ощущался запах гари. Спасатели нашли квартиру, где на плите пригорели макароны, а нетрезвый квартирособственник спал на диване. Разбуженный мужчина был так недоволен приходом спасателей, что осыпал их ругательствами и набросился на одного из них.

После того как ситуация прояснилась, с жильцом удалось спокойно побеседовать, и вмешательство полиции не потребовалось. Датчики дыма и угарного газа в квартире отсутствовали.

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