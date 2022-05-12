11 мая утром в центр тревоги сообщили, что в квартире на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся матрас.
Устроившие пожар в квартире мужчины едва спаслись
Устроившие пожар в квартире мужчины едва спаслись
Один из двух находившихся в квартире мужчин ко времени прибытия спасателей не реагировал, и его сразу передали работникам скорой помощи.
Спасатели потушили матрас, который загорелся предположительно из-за небрежности при курении, медики спустя некоторое время признали обоих находившихся в квартире мужчин здоровыми.
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