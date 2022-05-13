Тартуский университет примет рекордное количество будущих врачей-специалистов

После шести лет обучения в университете будущие врачи должны будут выбрать, по какой специальности учиться следующие четыре года. В настоящее время в Эстонии больше всего нужны семейные врачи и психиатры. Так, количество мест по специальности "семейный врач" в резидентуре увеличится с 35 до 40, а прием будущих психиатров – с 11 мест до 20, сообщила в четверг "Актуальная камера" на ETV.

"Мы и раньше рассматривали эту возможность. Но, как показывают предыдущие годы, это количество мест не будет заполнено, поэтому нет смысла добавлять слишком много мест за один год", - сказала глава отдела здравоохранения в Министерстве социальных дел Хели Палусте.