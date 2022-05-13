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В 2021 году посещаемость музеев в была самой низкой за последние 18 лет

Erik Kalda
, ajakirjanik
В 2021 году посещаемость музеев в была самой низкой за последние 18 лет
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Шахтный музей в Кохтла-Нымме.
Шахтный музей в Кохтла-Нымме. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В 2021 году музеи в Эстонии посетили 1,7 млн человек, что является наиболее скромным показателем за последние 18 лет.

Такие данные в пятницу опубликовал Департамент статистики, отметив, что в 2021 году в Эстонии функционировали 174 музея. По сравнению с предыдущим годом количество посещений снизилось на 59 000.

Если в 2020 году музеи посетили более 320 000 иностранных туристов, то в 2021 году их число составило чуть менее 240 000.

По словам аналитика Департамента статистики Эрика Леста, на снижение числа посещений музеев за последние два года сильно повлияла пандемия COVID-19 и связанные с ней государственные ограничения, а также волны заболевания.

"Однако этот год обещает быть для музеев более ярким, так как в прошлом году существенного снижения посещаемости по сравнению с 2020 годом не произошло, а снятие ограничений может привести к тому, что люди заново пойдут открывать для себя культуру", - считает аналитик.

В то же время директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре его оптимизм не разделяет. По ее словам, желание людей посещать музеи снижается.

"В 2020 году в те месяцы, когда посещение музеев было возможным, люди с радостью шли приобщаться к красивому, но в 2021 году и в первые месяцы 2022 года мы видим уже другую тенденцию. Количество людей, которые привыкли приобщаться к культуре, снижается. Это касается не только музеев, но и театров, концертов", - сказала Мурре в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.

"К сожалению, многие из тех, кто раньше с завидной регулярность посещал культурные мероприятия, теперь больше времени проводят дома. За два года люди привыкли к новому ритму жизни и значительно меньше ходят в различные места культуры", - добавила Александра Мурре.

"Сложно делать прогнозы на этот год. Если в начале года мы надеялись за счет проведения рекламных кампаний, работы с публикой и туристическими фирмами начать преодолевать последствия вызванного коронавирусом кризиса, то сейчас с началом войны на территории Украины в посещении или непосещении культурных мероприятий появился совершенно новый аспект. От политической и экономическое ситуации многое зависит. Не добавляет оптимизма и рост цен на энергоносители. Когда люди получают высокие счета за коммунальные услуги, то они дважды подумают, станут ли они тратить деньги на культуру. У нас довольна большая группа людей, которая чувствительна к таким ценам", - сказала директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре.

В то же время, сказала Мурре, некоторые музеи за пределами Таллинна на снижение гостей не жалуются, поскольку внутренние туристы из столицы, отравляясь на выходные за город, любят их посещать.

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