Управление приемом беженцев переходит от полиции к Департаменту социального страхования

По сравнению с чрезвычайным положением самое большое изменение касается пунктов приема: вместо них начнут работать инфопункты Департамента социального страхования на Таллиннском автовокзале, на месте прежних пунктов приема в Тарту и Пярну, а также в Нарве.

В информационном пункте будет предоставляться основная необходимая информация о пребывании в Эстонии и дальнейшем перемещении из нее; при необходимости сотрудники инфопункта также могут оказать помощь в предоставлении временного жилья тем беженцам, которые нуждаются в экстренной помощи, в том числе беженцам, переезжающим из Эстонии.

Производство по вопросам временной защиты Департамент полиции и погранохраны продолжит в обычном порядке в своих залах обслуживания, где для этого есть отдельные сотрудники. Если беженец, получивший временную защиту или обратившийся за ней, нуждается во временном размещении, он будет временно направлен в жилье Департамента социального страхования.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, с первого дня войны целью Эстонии было как можно лучше помочь украинским беженцам.

«Впервые мы оказались в ситуации, когда в страну ежедневно прибывали тысячи беженцев. Решение разрешать этот кризис в рамках единого управления было правильным. На сегодня количество беженцев, въезжающих в страну, значительно сократилось, и услуги, связанные с приемом людей, налажены. Кризис на самом деле еще не закончился, и теперь усилия государства должны быть направлены на долгосрочное размещение беженцев и их интеграцию в эстонское общество. Большую роль в решении этих задач играет административная сфера Министерства социальных дел , поэтому Департамент полиции и погранохраны прекращает применение плана действий в чрезвычайных ситуациях в отношении массовой иммиграции и передает ведущую роль Департаменту социального страхования. Все органы власти, которые до сих пор прилагали усилия для приема украинских военных беженцев, продолжат сотрудничество в этом направлении", - сказал Эльмар Вахер.

В начале марта, когда в Департаменте полиции и погранохраны был сформирован объединенный штаб, в Эстонию каждую неделю прибывало почти 13 000 военных беженцев. За последние две недели количество беженцев, прибывающих в страну еженедельно, составляет от 3500 до 3700 человек, более половины из которых едут дальше в другие страны Европейского союза.

По словам Эльмара Вахера, его департамент тщательно подготовился к плавной передаче контроля Департаменту соцстрахования.

Роль Департамента полиции и пограничной охраны по-прежнему будет заключаться в оказании помощи беженцам на границе и обеспечении временной защиты. Кризисное управление беженцами на стратегическом уровне по-прежнему координируется Министерством внутренних дел.

Департамент социального страхования также руководил в объединенном штабе группой социальной защиты которая организовывала размещение и психосоциальную поддержку беженцев, а также доступ к социальным услугам и пособиям. Та же работа будет продолжена и по окончании чрезвычайной ситуации.