В центре Йыхви полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета в направлении собаки

Около 19.15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Парги трое мужчин, один из которых выстрелил из предмета, похожего на оружие, в направлении собаки и в воздух.

Полиция отреагировала как на вызов с высоким уровнем приоритета, и уже в 19.20 эти мужчины лежали лицом вниз возле пешеходного туннеля на променаде в центре города, их руки были за спиной и в наручниках.

У одного из мужчин был найден стартовый пистолет. Мужчина сознался в стрельбе. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело. По первоначальным данным, он сделал выстрел из стартового пистолета, потому что его беспокоил лай собаки.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Павел Решкин сказал, что полиция всегда со всей серьезностью реагирует на происшествия с применением оружия, потому что угроза может быть серьезной и нарушается чувство безопасности людей.