ГАЛЕРЕЯ ⟩ Учитель музыки творит чудеса своими руками

Подвески, серьги, броши, браслеты и просто фенечки - каждый находит в этой коллекции что-то особенно привлекательное для себя. Посетители выставки поражаются не только фантазии мастерицы, еще больше - качеству изделий. Искренне удивляются - как можно сотворить восхитительное украшение из бисеринок величиной с маковое зернышко? Представляете, насколько тонкой должна быть игла, чтобы пройти в микроскопическую дырочку?..