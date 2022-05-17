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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Учитель музыки творит чудеса своими руками

Ирина Кивисельг
, журналист
Учитель музыки творит чудеса своими руками
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Хобби Валентины Шараповой помогает сделать жизнь чуточку ярче - и ей самой, и тем, кто с удовольствием носит украшения, созданные ее руками.
Хобби Валентины Шараповой помогает сделать жизнь чуточку ярче - и ей самой, и тем, кто с удовольствием носит украшения, созданные ее руками. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Шедеврально", - коротко и емко оценили первые посетители новую выставку в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки: витрины заняли украшения из бисера, созданные руками кохтлаярвески Валентины Шараповой. Она - преподаватель музыки в Кохтла-Ярвеской школе искусств, а бисероплетение - хобби, которым увлеклась девять лет назад, и чудесные украшения, сотворенные ее руками, с удовольствием носят родные и коллеги. Широкой публике показывает впервые.

Подвески, серьги, броши, браслеты и просто фенечки - каждый находит в этой коллекции что-то особенно привлекательное для себя. Посетители выставки поражаются не только фантазии мастерицы, еще больше - качеству изделий. Искренне удивляются - как можно сотворить восхитительное украшение из бисеринок величиной с маковое зернышко? Представляете, насколько тонкой должна быть игла, чтобы пройти в микроскопическую дырочку?..

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