"Шедеврально", - коротко и емко оценили первые посетители новую выставку в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки: витрины заняли украшения из бисера, созданные руками кохтлаярвески Валентины Шараповой. Она - преподаватель музыки в Кохтла-Ярвеской школе искусств, а бисероплетение - хобби, которым увлеклась девять лет назад, и чудесные украшения, сотворенные ее руками, с удовольствием носят родные и коллеги. Широкой публике показывает впервые.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Учитель музыки творит чудеса своими руками
Учитель музыки творит чудеса своими руками