Принесший Эстонии с песней "Hope" 13-е место на песенном конкурсе "Евровидение" Стефан через месяц даст бесплатный концерт для участников Нарвского энергозабега.
"Hope" Стефана прозвучит в Нарве для участников энергозабега
В программу Нарвского энергозабега, который вновь состоится в субботу, 11 июня, после вынужденного двухлетнего коронаперерыва, входят пятикилометровая дистанция для бегунов и ходоков, а также традиционный 21,1-километровый полумарафон, в котором определят также чемпионов Эстонии.
Перед участниками Нарвского энергозабега, а также горожанами и гостями выступит с бесплатным концертом в сооружаемом в Липовой ямке центре соревнования Стефан.
Трасса проводимого в десятый раз крупнейшего ида-вирумааского спортивного мероприятия проведет участников по улицам и велодорогам города Нарва, а также по расположенным в Эккекюла трассам здоровья Пяхклимяэ.
На медали участника энергозабега изображены крепость и "Шведский лев"
Все прошедшие дистанцию полумарафона и пятикилометровую дистанцию получат уникальную юбилейную медаль энергозабега, мотивами дизайна которой стали известные нарвские исторические памятники - 700-летняя крепость Германа и знаменитый "Шведский лев". Последний представляет собой бронзовую скульптуру льва на высоком гранитном постаменте, подаренную когда-то Королевством Швеция в честь одержанной в Нарвском сражении победы.
- Так как место старта и финиша Нарвского энергозабега расположены по соседству с обоими историческими объектами, то именно эти знаменитые символы города Нарва прекрасно подходят для изображения на юбилейной медали десятого забега, - объяснил автор идеи Прийт Верлин нынешний выбор мотивов.
Медали всех дистанций изготовлены в малой пластике, медаль полумарафона отдельно покрыта как серебристым, так и золотистым металлическим слоем. Веселый львенок украсит также медали участников детского забега.
В 2017 году число участников энергозабега было пока что самым большим - в нем участвовало 4329 любителей ходьбы и бега. Цель десятого забега - побить рекорд и впервые устроить в Ида-Вирумаа народно-спортивное мероприятие с пятью тысячами участников.
С 1 по 21 июня проводится также Нарвский виртуальный забег, в рамках которого можно поучаствовать в детских забегах и полумарафоне таким способом, который по силам самим участникам. Дистанцию полумарафона (21,1 км) надо будет преодолевать бегом или шагом по частям, до тех пор, пока не наберется необходимое количество километров. За один раз надо преодолеть по меньшей мере километр. Каждый сможет, следуя установленным правилам, преодолевать свою зарегистрированную дистанцию по выбранному маршруту в июне в течение трех недель. Это должно хорошо подойти тем, кто не сможет приехать 11 июня в Нарву. Все, кто прошел дистанции Нарвского виртуального забега, тоже получат по почте уникальные медали участников.
Нарвский энергозабег является также четвертым этапом крупнейшей в Эстонии народно-спортивной серии городских забегов "Rimi".
На проводимый в десятый раз Нарвский энергозабег можно зарегистрироваться на www.jooks.ee.