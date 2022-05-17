"Hope" Стефана прозвучит в Нарве для участников энергозабега

В программу Нарвского энергозабега, который вновь состоится в субботу, 11 июня, после вынужденного двухлетнего коронаперерыва, входят пятикилометровая дистанция для бегунов и ходоков, а также традиционный 21,1-километровый полумарафон, в котором определят также чемпионов Эстонии.

Перед участниками Нарвского энергозабега, а также горожанами и гостями выступит с бесплатным концертом в сооружаемом в Липовой ямке центре соревнования Стефан.

Трасса проводимого в десятый раз крупнейшего ида-вирумааского спортивного мероприятия проведет участников по улицам и велодорогам города Нарва, а также по расположенным в Эккекюла трассам здоровья Пяхклимяэ.

Такую созданную Прийтом Верлином медаль получат в этом году участники Нарвского энергозабега. Фото: Priit Verlin

На медали участника энергозабега изображены крепость и "Шведский лев"

Все прошедшие дистанцию полумарафона и пятикилометровую дистанцию получат уникальную юбилейную медаль энергозабега, мотивами дизайна которой стали известные нарвские исторические памятники - 700-летняя крепость Германа и знаменитый "Шведский лев". Последний представляет собой бронзовую скульптуру льва на высоком гранитном постаменте, подаренную когда-то Королевством Швеция в честь одержанной в Нарвском сражении победы.

- Так как место старта и финиша Нарвского энергозабега расположены по соседству с обоими историческими объектами, то именно эти знаменитые символы города Нарва прекрасно подходят для изображения на юбилейной медали десятого забега, - объяснил автор идеи Прийт Верлин нынешний выбор мотивов.

Медали всех дистанций изготовлены в малой пластике, медаль полумарафона отдельно покрыта как серебристым, так и золотистым металлическим слоем. Веселый львенок украсит также медали участников детского забега.