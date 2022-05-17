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В Соонурме сгорел дом

Северное побережье
В Соонурме сгорел дом
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Soonurmes toimunud remonditööd lõppesid tulekahjuga.
Soonurmes toimunud remonditööd lõppesid tulekahjuga. Фото: Päästeamet

В понедельник в 16.02 Центр тревоги получал извещение о том, что в деревне Соонурме горит жилой дом.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.

Предполагаемая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19:40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции.

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