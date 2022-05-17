В Соонурме сгорел дом

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.

По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19:40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции.