В понедельник в 16.02 Центр тревоги получал извещение о том, что в деревне Соонурме горит жилой дом.
В Соонурме сгорел дом
В Соонурме сгорел дом
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного дома и огонь перекинулся на второй этаж.
Предполагаемая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По предварительной информации, пожар, который был потушен к 19:40, начался во время кровельных работ. Кровельный материал нагрелся, в результате чего воспламенились опилки, используемые для изоляции.
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