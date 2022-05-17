Российские хакеры пытались сорвать голосование на "Евровидении-2022"

Победителем конкурса в 2022 году с большим отрывом по результатам зрительского голосования стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Россия от участия в этом конкурсе была отстранена в связи с агрессией в Украине.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, связанная с Россией хакерская группировка Killnet предприняла попытку кибератаки во время первого полуфинала, в который вышла Украина, а также во время субботнего финала.