По данным итальянской полиции, российские хакеры пытались сорвать голосование на песенном конкурсе "Евровидение", который состоялся в Турине сообщает ЭРР
Российские хакеры пытались сорвать голосование на "Евровидении-2022"
Российские хакеры пытались сорвать голосование на "Евровидении-2022"
Победителем конкурса в 2022 году с большим отрывом по результатам зрительского голосования стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Россия от участия в этом конкурсе была отстранена в связи с агрессией в Украине.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, связанная с Россией хакерская группировка Killnet предприняла попытку кибератаки во время первого полуфинала, в который вышла Украина, а также во время субботнего финала.
Как говорится в официальном заявлении итальянской полиции, "были отражены различные компьютерные атаки типа DDOS, направленные на сетевые инфраструктуры во время проведения голосования и самих выступлений".
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