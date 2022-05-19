Спектакль-путешествие даст погрузиться в атмосферу Нарвы

- Говорят, когда-то в Нарва-Йыэсуу стоял плакат для российских туристов "Эстония рядом". Может быть, это байка, но ее с юмором рассказывают уже много лет. Нарва странная, русская, с другой культурой и менталитетом, чужая, но она рядом, она своя, эстонская, - отметила главный продюсер спектакля Наталья Маченене.

Проект "Нарва рядом" как раз рассказывает о том, какая разная Нарва: с ее особенно лихими девяностыми, со странным сочетанием хрущевок и длинной историей, в которой есть место пиратам и купцам, рыцарям и монахам.

На двух языках

Спектакль-путешествие состоится несколько раз в мае и июне. Участники пройдут по маршруту, который начинается от парка столетия ЭР и ведет по променаду через Темный сад, по Ратушной и Петровской площадям к творческому инкубатору "Объект". В спектакле-путешествии, поставленном Эдуардом Теэ, заняты профессиональные актеры и жители города. Спектакль идет на эстонском и русском языках.

Создатели проекта решили: пусть город будет декорацией, а спектакль расскажет не о зданиях и датах, а о жизни горожан.

Как принято в Нарве

Организаторы считают, что в Нарве нужно провести хотя бы несколько дней, чтобы ее узнать. Поэтому они предлагают каждому зрителю возможность выбрать индивидуальную программу и провести вечер после спектакля "как принято в Нарве": попробовать местные блюда, потанцевать на свадьбе, посетить самое эмоционально насыщенное место - бар "Ro-Ro" - и послушать местных музыкантов.

А на следующий день можно прогуляться по Кренгольму, посетить Нарвский замок или бастион Виктория. Билет на спектакль-путешествие "Край" даст зрителям скидку на все экскурсии. А дальше можно отправиться на речном кораблике в курортный Нарва-Йыэсуу и там позволить себе отдых в спа.

Режиссер, сценарист и продюсер Наталья Маченене окончила Открытый университет Великобритании, проходила курсы в Москве и Санкт-Петербурге. Через проект "Нарва рядом" она и сама сблизилась с Нарвой. Фото: Erakogu

Руководитель проекта "Narva on lähedal" ("Нарва рядом"), главный продюсер спектакля-путешествия "Äär" ("Край") Наталья Маченене надеется, что сумеет заставить эстоноземельцев посмотреть на Нарву другим взглядом.

- За десятилетия своего творческого пути вы спродюсировали 20 спектаклей, создавали короткометражные, анимационные и документальные фильмы. Почему вас, коренную таллиннку, вдруг заинтересовала Нарва?

- Вы хотите честный или красивый ответ?

- Честный.

- Если говорить честно, то Фонд интеграции объявил конкурс проектов, и мои знакомые сказали: "Наташа, у тебя так хорошо получаются разные проекты, у тебя только что был хороший спектакль "Aeglane hingamine" ("Медленное дыхание") (спектакль получил премию в сфере интеграции от Министерства культуры и Фонда интеграции. - Ред.), поучаствуй и ты!".

Я сказала, что ничего не знаю о Нарве. Но вышло так, что я нашла себе в Нарве помощника и подумала: хорошо, напишу проект. Подумала, что денег все равно не дадут.

- Но дали, и отступать больше было некуда…

- Да, мы занялись проектом "Нарва рядом" прошлой осенью. Скажу честно, что за время его подготовки я получила очень много эмоций. Погрузилась в Нарву, прочла все, что вышло о Нарве на русском языке. Ходила в библиотеку, брала у людей интервью, собрала очень много информации. Черту подвела книга Катри Райк "Minu Narva" ("Моя Нарва").

После этого мы смогли начать работу над спектаклем. Разработали концепцию. Все было хорошо, пока не началась война в Украине, которая лично на меня очень сильно повлияла. Сомневалась, продолжать ли вообще делать спектакль, потому что было очень тяжело. Но режиссер решил, что все-таки сделаем. Грубо говоря, лучше заниматься своим делом, чем страдать.

- Вы хотите, чтобы Нарва стала ближе жителям Эстонии. А лично вам стала?

- Да, Нарва - прекрасный город. То, чего мы не знаем, - неважно что, - кажется далеким и непонятным: кого-то пугает, кому-то неинтересно. Это не только спектакль, а целый проект, в котором мы сотрудничаем, например, с клубом "Ro-Ro" и Нарвским музеем. Если все удастся в том объеме, как мы задумали, и люди посмотрят на город другим взглядом, это будет замечательно.