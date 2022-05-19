Если у анютиных глазок, как у первых весенних цветов, конкурентов нет, то летние цветы в Йыхви будут постепенно заменяться красочными многолетниками, чтобы клумбы радовали глаз большим многообразием вплоть до самой осени.
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Йыхви хочет добавить городу красок большим количеством ампелей и многолетников
Йыхви хочет добавить городу красок большим количеством ампелей и многолетников
В предпоследнюю неделю апреля йыхвиские клумбы "заселили" яркие анютины глазки. Как всегда ранней весной. Анютины глазки - единственные цветы, которые не боятся заморозков, поэтому и нынче не нужно было переносить первый тур посадок.
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