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Йыхви хочет добавить городу красок большим количеством ампелей и многолетников

Кюлли Крийс
, журналист
Йыхви хочет добавить городу красок большим количеством ампелей и многолетников
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С конца апреля Йыхви оживляют анютины глазки - заслуживающие благодарности цветы, которые выдерживают любую погоду.
С конца апреля Йыхви оживляют анютины глазки - заслуживающие благодарности цветы, которые выдерживают любую погоду. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если у анютиных глазок, как у первых весенних цветов, конкурентов нет, то летние цветы в Йыхви будут постепенно заменяться красочными многолетниками, чтобы клумбы радовали глаз большим многообразием вплоть до самой осени.

В предпоследнюю неделю апреля йыхвиские клумбы "заселили" яркие анютины глазки. Как всегда ранней весной. Анютины глазки - единственные цветы, которые не боятся заморозков, поэтому и нынче не нужно было переносить первый тур посадок.

В общем ТОО "N&V" высадило 4600 анютиных глазок. Главным образом в городе Йыхви, а также понемножку в поселке Таммику и деревне Кахула.

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